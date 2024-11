Nella casa di Picanello dove scontava i domiciliari c’era il centro dello stoccaggio del pusher

catania

Il blitz dei carabinieri, manette a un calabrese residente a Catania. La droga in un borsone

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti” un 57enne, calabrese ma residente a Catania da diversi anni, già pregiudicato. L’indagine è stata avviata dopo un accurato lavoro di raccolta di informazioni investigative, che ha permesso ai militari del Nucleo di scoprire come l’uomo, nonostante fosse ai domiciliari nella sua casa di Picanello per scontare una condanna, stesse comunque portando avanti una redditizia attività di spaccio di stupefacenti.

Il suo appartamento, in effetti, fungeva da base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana, che veniva successivamente distribuita ai clienti. Una volta delineato il quadro indiziario, gli investigatori hanno messo a punto un piano d’azione. Hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, confondendosi tra gli abitanti del quartiere, per identificare il momento ideale per agire.