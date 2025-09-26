Netanyahu parla all’Onu e molte delegazioni abbandonano l’aula tra i fischi

new york

Prima del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, numerose delegazioni hanno abbandonato l’aula lasciando decine di sedie vuote come gesto di protesta. All’interno del Palazzo di Vetro si sono uditi fischi e applausi, mentre nei pressi della sede dell’Onu si svolgeva una manifestazione pro-Palestina.

Tra i Paesi che hanno scelto di lasciare l’Assemblea figurano delegazioni arabe, musulmane, africane e anche alcuni rappresentanti europei. Il Times of Israel ha evidenziato come i sostenitori di Netanyahu abbiano cercato di oscurare la protesta degli oltre cento diplomatici presenti applaudendo con forza e restando in piedi per diversi minuti. Accanto a Netanyahu, nella tribuna laterale, si trovano anche sua moglie Sara Netanyahu e il sindaco di New York, Eric Adams, a seguire il discorso.

