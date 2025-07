New York, voleva fare una strage nella sede Nfl ma sbaglia ascensore e uccide 4 persone a caso

Il caso

L'attentatore ex giocatore di football era affetto da una malattia diagnosticata spesso a chi pratica sport di contatto. Forse voleva punire la lega

Il presidente Donald Trump ha condannato oggi l’attacco di un uomo armato di mitragliatrice che ha ucciso quattro persone in un edificio nel cuore di Manhattan, a New York, per poi apparentemente suicidarsi, nel pomeriggio di lunedì.

“È stato riferito del tragico episodio a Manhattan, un luogo che conosco e amo. Confido che le nostre forze dell’ordine scoprano perché questo pazzo abbia commesso un atto di violenza così insensato”, ha scritto Trump su Truth.

“Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle quattro persone uccise, incluso l’agente del Dipartimento di Polizia di New York che ha fatto il supremo sacrificio. Che Dio benedica il Dipartimento di Polizia di New York e che Dio benedica New York!”, ha aggiunto il presidente.

Un conflitto a fuoco e il panico sono esplosi in pieno giorno lunedì pomeriggio a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande fondo hedge del mondo, quando un uomo ha aperto il fuoco con una mitragliatrice.

Quattro persone sono morte, tra cui un agente ferito mortalmente alla schiena, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Si trattava di un immigrato del Bangladesh, Darul Islam, di 36 anni, che aveva tentato di fermare l’attentatore.

L’attentatore, identificato come Shane Tamura, un uomo bianco di 27 anni residente a Las Vegas, senza precedenti penali significativi, è anche lui deceduto.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato che la polizia ha motivo di credere che l’obiettivo dell’uomo armato fosse la NFL, la Lega Nazionale di Football Americano, le cui sedi si trovano nel grattacielo assaltato.

Il sindaco ha spiegato che gli agenti hanno trovato una nota nella tasca di Tamura, un promettente giocatore di football americano delle scuole superiori, nella quale si menzionava la lega e si chiedeva di “studiare il suo cervello”, affetto da una malattia cerebrale spesso diagnosticata a chi pratica sport di contatto come il football americano.

“Non si può andare contro la NFL, ti schiaccerà”, aveva scritto Tamura nel messaggio. Tuttavia, l’attentatore non è riuscito ad entrare negli uffici della Nfl forse perché ha sbagliato ascensore, e avrebbe quindi cambiato obiettivo, secondo i primi rapporti. Un dipendente della NFL è rimasto gravemente ferito.

Tutto è cominciato intorno alle sei di sera, all’interno dell’edificio sito al numero 345 di Park Avenue, tra la 51esima e 52esima: un grattacielo di quasi 200 metri di altezza che funziona come una sorta di centro affari, sede, tra le altre, della Lega Nazionale di Football Americano (NFL), della società di consulenza contabile e finanziaria KPMG e della società immobiliare Rudin Management, appartenente al Deutsche Bank. La zona è una popolare meta turistica.

Come mostrato dalle immagini della CNN, un uomo con occhiali da sole, scarpe da ginnastica, pantaloni neri, giacca blu e camicia azzurro chiaro si è avvicinato camminando tranquillamente all’ingresso.

Secondo il New York Post, indossava un giubbotto antiproiettile. Nella mano destra teneva perpendicolarmente rispetto alle gambe un’arma d’assalto lunga, simile a un AR-15 o un AK-47, uno dei fucili più utilizzati nelle sparatorie di massa negli Stati Uniti.

L’uomo è riuscito a salire in ascensore ai piani 32 e 33 e ha ucciso almeno quattro persone. Al 33° piano, dove è stato trovato morto, si trovano anche gli uffici della Rudin. Forse aveva un obiettivo preciso, cercando vendetta, ma per ora si tratta solo di speculazioni.

Dopo i primi spari, l’edificio e quelli vicini sono stati chiusi, e chi vi si trovava dentro si è barricato. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha lanciato un’allerta su X, invitando i newyorkesi a prendere le necessarie precauzioni di sicurezza nelle vicinanze e a non uscire se si trovavano in prossimità di Park Avenue e della via 51 Est.

In pochi minuti, la polizia ha circondato il grattacielo, impiegando anche un elicottero e droni. Poco dopo, la capo della polizia, Jessica Tisch, ha annunciato sui social che “la situazione è stata contenuta e il tiratore solitario è stato neutralizzato”. Sembra sia morto per una ferita autoinflitta.