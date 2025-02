Omicidio a Ribera, preso il presunto assassino ripreso dalle telecamere

Le indagini

La vittima è un tunisino di 30 anni, l'arrestato è un uomo di 51 anni fermato a Porto Empedocle

Un cinquantunenne di Ribera è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del gip del tribunale di Sciacca. È accusato di essere l’autore dell’omicidio di Mahjoub Aymen, il tunisino di 30 anni ucciso in pieno centro la sera di lunedì scorso 10 febbraio, mentre si trovava all’esterno di un bar tra corso Umberto e via Buoni Amici.A rivelarsi determinanti per le indagini sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza situate all’esterno del palazzo municipale. Al momento dell’arresto l’uomo si trovava a Porto Empedocle.I carabinieri ritengono di avere acquisito gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Al momento viene mantenuto il più stretto riserbo sul possibile movente dell’omicidio.

