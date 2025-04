Omicidio a San Gregorio, il sindaco Sgroi: «Un grande dispiacere per la nostra comunità»

Dichiarazioni

Il primo cittadino del comune catanese sul luogo del delitto

Arriva sul posto con la voce rotta dal dispiacere Sebi Sgroi, sindaco di San Gregorio. Il primo cittadino si è recato in via Bellini nella villetta adibita ad eventi in cui nella tarda serata di ieri si è consumata la tragedia di un padre, Natale La Verde che, non si sa ancora se in modo più o meno accidentale, ha ucciso il figlio Carlo di 23 anni. Poche parole quelle di Sgroi per riportare il dispiacere di un’intera comunità: «Non conoscevo questa famiglia, ma non posso che dispiacermi per ciò che è accaduto. C’è una giovane vittima. E’ una tragedia».

