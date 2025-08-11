Open Arms ha soccorso 51 persone alla deriva: «Riprese le partenze dalla Tunisia»

immigrazione

Tra i migranti alcuni bambini e donne incinte

Sono 51 le persone provenienti da Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso, che nel corso della serata del 10 agosto sono state soccorse nel Mediterraneo Centrale dal veliero Astral della ong Open Arms, durante la sua 120esima missione.

Erano partiti da Sfax, in Tunisia, lo scorso 6 agosto con un’imbarcazione di metallo. Al momento del soccorso, l’avaria dell’imbarcazione e l’altezza crescente delle onde ha reso necessario e impellente il trasferimento dei 51 naufraghi sul veliero Astral che ha fatto rotta verso il porto di Lampedusa. Tra loro anche 21 minori: 3 bambini piccoli di circa 6-7 mesi (una femmina e due maschi); e 18 minori non accompagnati. Tra gli adulti, 19 uomini e 11 donne, di cui due incinte di 4 e 5 mesi. Secondo il referto redatto dal medico di bordo del veliero Astral, le persone presentavano disidratazione, vertigini e ipotermia generalmente percepita. Molti di loro hanno anche eritemi e ustioni nella zona inguinale a causa della benzina mista a acqua di mare.