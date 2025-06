Operazione Cerbero, il comandante Altavilla: «La mafia catanese dispone di tante armi»

MAFIA

«Il controllo del territorio e la sinergia tra forze di polizia sono degli ingredienti fondamentali perché si possa contrastare efficacemente la criminalità in generale, e in particolare quella organizzata. E questo, ovviamente, assume un significato ancor più profondo se si considera che la mafia a Catania dispone di innumerevoli armi, per farne uso quando uso alla bisogna, ma anche attestare la forza, il dominio e il suo potere di intervento sul territorio». Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, generale Salvatore Altavilla, a margine della conferenza stampa sull’operazione Cerbero contro il clan dei Cursoti milanesi.