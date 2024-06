Operazione Fenice, il comandante della Gdf Diego Serra illustra «il progetto criminale della famiglia Greco a Vittoria»

IL BLITZ

Il commento di Diego Serra, comandante Nucleo Pef GdF Catania, all’operazione Fenice, coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Gabriele Fragalà, su indagini di Carabinieri di Ragusa e della Guardia di finanza etnea che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 16 indagati. La cosca al centro dell’operazione è quella che sarebbe guidata da Emanuele “Elio” Greco che, contesta la Dda, con i figli Nuccio e Alberto avrebbe avuto «la gestione degli affari imprenditoriali nel settore degli imballaggi, facendo uso degli strumenti propri dell’assoggettamento mafioso e avvalendosi del proprio riconosciuto carisma criminale nell’ambiente della fornitura del packaging per influenzare e condizionare la libera concorrenza».

