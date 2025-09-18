Orche speronano barca e la fanno affondare al largo di Lisbona

nell'atlantico

Sulla costa portoghese, vicino a Lisbona, un’imbarcazione a vela è stata affondata da un gruppo di orche, segnando il terzo episodio di questo tipo nell’ultimo anno. Dopo i casi avvenuti a Gibilterra e lungo la costa dell’Algarve, anche questa volta le orche hanno causato danni irreparabili, attaccando e affondando la barca. Decine gli attacchi finora registrati, prevalentemente mirati al timone, ma solo in questi tre episodi i cetacei sono riusciti a far naufragare le imbarcazioni. Fortunatamente, tutti i membri degli equipaggi sono stati tratti in salvo da altre barche nelle vicinanze. Gli esperti ipotizzano che il comportamento aggressivo delle orche sia legato a noia, curiosità o a una forma di “gioco”, ma le conseguenze per i naviganti sono serie, con i mezzi spesso danneggiati o sommersi dall’impatto.

