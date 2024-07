Ore di ansia a Stromboli, il flusso lavico lungo la Sciara del Fuoco ripreso dalle telecamere termiche

paura

Riunione della protezione civile sul piano di evacuazione in caso di emergenza

Ieri pomeriggio lungo la Sciara del Fuoco a Stromboli c’è stata un’eruzione, con una nube di cenere alta 2 chilometri, ripresa dalle telecamere termiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La Protezione Civile ha disposto l’allerta rossa.

La Guardia costiera, con motovedette, navi e mezzi aerei, è impegnata da ieri a Stromboli sotto il coordinamento del Dipartimento Protezione Civile a tutela della sicurezza di residenti e turisti presenti sull’isola.