Palermo - E' lo stesso sindaco di Palermo, Leoluca Orlando a postare sul suo profilo Fb le immagini, riprese dalle telecamere HD del Comune, di tre giovani vandali che in via Maqueda hanno commesso atti di inciviltà e vandalismo. Grazie alle riprese, in cui i volti sono perfettamente visibili, saranno denunciati alla Magistratura dalla Polizia Municipale Palermo.