Cupola 2.0, l'avvertimento del boss al "picciotto": «Vedi che è vietato avere un'amante»

La nuova cupola ha una regola scritta per i suoi affiliati che non ammette deroghe: non si possono avere relazioni extraconiugali. E’ almeno quello che Francesco Colletti,il vecchio capomandamento di Villabate e Filippo Cusumano, due delle persone fermate martedì scorso dai carabinieri di Palermo cercano di far capire ad un altro soggetto che sta parlando con loro con tono molto confidenziale. Ma non sanno che le telecamere e i microfoni degli investigatori li stanno riprendendo ed ascoltando.

E’ Colletti che parla e fa riferimento ad una riunione (forse quella nella quale era stato raggiunto l’accordo per la ricostituzione della Cupola, ndr): “C’è una cosa scritta che ti farò leggere. La prima di tutti c’è scritto che non si possono avere ingazzamenti (in dialetto le relazioni extraconiugali, ndr). Proprio è chiaro: mette fuori chiunque ha di questi discorsi. Ora è chiaro?”

In un’altra conversazione finita agli atti dell’inchiesta c’è sempre Francesco Colletti che riprende un suo fedelissimo, colpevole di avere una relazione extraconiugale con una ragazza. «Consiglio da fratello, che non c'entra niente con tutte queste cose. Levaci mano con la ragazza là sotto. Una ragazza così, giusto? Con tutto il rispetto parlando perché pure l’ho sempre rispettata però dico ti dovrebbe fare lasciare con tua moglie? Vedi che è una vergogna», gli spiega. E quello: «Lo so, perché non è una scopata... che dico non è che la c'è scritto che uno non può scopare, però non si deve fare sapere. Chi non ha peccato scagli la prima pietra...giusto è?».