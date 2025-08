Parigi, arrestato l’uomo che si era acceso una sigaretta con la fiamma della tomba del milite ignoto

francia

Si tratta di un marocchino al quale ora il ministero dell'interno ha ritirato il permesso di soggiorno

L’uomo che si era acceso una sigaretta con la fiamma della tomba del milite ignoto che a Parigi si trova sotto l’Arco di Trionfo è stato arrestato. L’arresto dell’uomo, un senza fissa dimora di nazionalità marocchino ma con un permesso di soggiorno fino ad ottobre 2025, è stato effettuato ieri alle 18 in Avenue de la Grande Armée.

L’uomo inizialmente ha negato l’accaduto prima di ammettere rapidamente i fatti. È accusato di “aver violato una tomba, un’urna cineraria o un monumento eretto in memoria dei defunti”, reato che comporta un rischio teorico di un anno di carcere e una multa di 15.000 euro.

Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, riferisce “Le Figaro”, ha deciso di ritirare il permesso di soggiorno dell’uomo, noto dalla polizia e con numerosi precedenti penali tra cui furto d’auto, danneggiamento, violenza o ingiuria pubblica a causa della razza.