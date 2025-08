Parigi, la sigaretta accesa dalla fiamma del Milite Ignoto: il video che indigna la Francia

l'oltraggio

Un uomo ha utilizzato la fiamma eterna della tomba del milite ignoto, situata sotto l’Arco di Trionfo a Parigi, per accendersi una sigaretta. Il gesto, ripreso in un video rapidamente diffuso sui social network, ha suscitato un acceso dibattito in Francia. Secondo quanto riportato da “Le Figaro”, l’uomo ha oltrepassato le barriere di protezione davanti alla tomba — che ricorda i soldati francesi morti durante la Prima Guerra Mondiale e che si trova lì dall’11 novembre 1920 — e ha preso la fiamma per accendere la sigaretta, dopodiché è tornato indietro senza proferire parola o guardarsi intorno, di fronte a una dozzina di testimoni. In risposta all’accaduto, la ministra responsabile della Memoria e dei veterani, Patricia Mirallès, ha annunciato l’apertura di un procedimento legale per il gesto che ha definito un’offesa alla memoria dei caduti per la Francia.

