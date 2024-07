Parlamento Ue, l’ultimo giorno del deputato uscente Dino Giarrusso: «Io coerente sino alla fine»

STRASBURGO

L’ormai ex europarlamentare Dino Giarrusso ha salutato oggi Strasburgo dove negli ultimi 5 anni è stato deputato al Parlamento europeo prima con il M5s (partito nel quale è stato eletto) e poi nel gruppo dei Non iscritti dopo aver lasciato i grillini nel maggio del 2022. «Sono stato coerente sino all’ultimo», ha detto il politico catanese in questa beve videointervista. (video di Mario Barresi)

