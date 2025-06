MUSICA

Una notte live da ricordare per Sfera, che dopo il recente tour nei palasport andato completamente sold out, ha dato ufficialmente il via alla sua tourneè estiva prendendosi lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il king della trap si esibirà a Catania alla Villa Bellini il 25 luglio prossimo.

