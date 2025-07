Partivano dalla Bulgaria, rubavano agli anziani e tornavano nel loro Paese: presi e arrestati a Bergamo

l'inchiesta

La banda agiva in mezza europa con missioni giornaliere

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità bulgara – un uomo e due donne – componenti di una banda che commetteva furti seriali in Italia e altri Paesi dell’Unione Europea, in particolare in Austria.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia di una donna, di 79 anni, vittima di un furto, il 19 gennaio scorso, in un supermercato di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

La ricostruzione delle comunicazioni telefoniche e telematiche, il monitoraggio dei movimenti dei veicoli tramite Gps e la raccolta delle testimonianze, ha consentito agli agenti di delineare un solido quadro probatorio. In fase di identificazione è stato determinante un tatuaggio al collo di una delle due donne.Il 19 gennaio sono stati documentati quattro distinti episodi, commessi con la stessa tecnica in altrettanti supermercati di Pordenone e di Udine. Il modus operandi era collaudato e insidioso: le vittime, per lo più anziane, venivano individuate e accerchiate nei supermercati, una delle due distraeva la donna, l’altra asportava con abilità il portafoglio dalla borsa o dallo zaino.