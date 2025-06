“Piano oltre”: il messaggio di speranza in musica di Antonio Condorelli per la cura della FSHD

Malattie

Dieci componimenti eseguiti al piano che vanno dritto al cuore di chi li ascolta

Trasformare la musica in un progetto di speranza. Dieci componimenti eseguiti al piano che vanno dritto al cuore di chi li ascolta e lanciano un messaggio improntato sulla fiducia verso la ricerca scientifica.

L’ingegnere Antonio Condorelli presenta il suo “piano oltre”: un disco con dieci composizioni che ha come obiettivo quello di spingere e supportare la raccolta fondi dell’associazione FSHD Italia. “La distrofia facio-scapolo-omerale è una malattia che mi rende molto complicato proseguire con la mia passione per la musica – spiega Condorelli – la mia paura è quella di non riuscire più a eseguire alcune mie composizioni e questo ha innescato in me l’idea di realizzare questo progetto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA