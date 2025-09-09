Piazza Armerina, da oggi dieci nuovi agenti di polizia. Il questore Fazzino: «Sicurezza h24»

sicurezza

Potenziato il commissariato

Dieci nuovi agenti in servizio da oggi nel commissariato di Polizia di Piazza Armerina. Un risultato importante per il potenziamento della sicurezza sul territorio comunale “Il Dipartimento- ha sottolineato il Questore dI Enna Salvatore Fazzino- ha avuto la sensibilità di concedere questo rinforzo massiccio su Piazza Armerina che ci assicurerà la presenza della Volante nell’arco delle 24 ore”. Grazie al rinforzo unità adesso attive nel centro dell’ennese una pattuglia sarà pronta ad intervenire in qualsiasi momento della giornata per fronteggiare ogni eventuale situazione di emergenza.

