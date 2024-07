“Picchetto d’amore” per Giulia Latorre: l’emozionante proposta alla compagna nel giorno del giuramento

IL VIDEO

Con l'aiuto dei colleghi la figlia del marò ha organizzato una sorpresa alla promessa sposa

Giorno da ricordare per Giulia Latorre il 5 luglio scorso: la figlia del marò Massimiliano, in occasione del suo giuramento come agente di polizia penitenziaria, ha organizzato un “picchetto romantico” con l’aiuto dei colleghi per chiedere alla sua compagna, Rosy Grano, di sposarla.

