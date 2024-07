«Piccoli delinquenti crescono imparando dai genitori…»: il video del bambino che scorrazza alla guida di una moto di grossa cilindrata

A NAPOLI

Il deputato napoletano di Avs Francesco Borrelli ha pubblicato sul suo profilo X un video in cui un ragazzino guida una moto di grossa cilindrata in modo spericolato, mentre viene filmato da una persona a bordo di un’altra moto. “Piccoli delinquenti crescono imparando dai genitori…”, ha scritto il deputato come didascalia. Fonte: Profilo X Francesco Borrelli

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA