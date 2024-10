Piove pure in Marocco: Marrakech sott’acqua, allagamenti e traffico in tilt

il meteo

Allagamenti, traffico bloccato e caos a Marrakech per le forti piogge che hanno colpito la città. L’acqua è entrata anche nell’aeroporto Menara, costringendo il personale a chiudere le postazioni degli arrivi e delle partenze. Numerose auto sono rimaste intrappolate nei viali che conducono dalla periferia al centro della città nuova, o nei sottopassi, quando le strade si sono all’improvviso trasformate in fiumi, perché i tombini non hanno retto la portata delle piogge. Secondo i primi dati, nelle prime ore della serata si sono riversati sulla città circa 20 mm di acqua. Illuminazione in tilt in alcuni quartieri, anche nella piazza di Bar Doukkala, uno degli ingressi alla Medina. Ulteriori precipitazioni sono previste fino lunedì mattina.

