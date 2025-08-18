Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Roma: tanti fan e vip per l’ultimo saluto DIRETTA VIDEO

LA SCOMPARSA DEL PRESENTATORE

Aperta la camera ardente pubblica di Pippo Baudo, morto nella serata di sabato 16 agosto al Campus Biomedico di Roma all’età di 89 anni. Il suo pubblico, che lo ha amato nel corso della sua sessantenne carriera costellata di successi, è in fila dalle prime ore di questa mattina al Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi della Rai che lo hanno visto tante volte protagonista, per porgere l’ultimo saluto al celebre conduttore, che ha scritto la storia della televisione italiana con il Festival di Sanremo, Fantastico e Domenica In.

Tra gli altri hanno già reso omaggio al conduttore Lino Banfi, Fiorello, Renzo Arbore, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Max Giusti, Eros Ramazzotti. Il direttore generale Rai Roberto Sergio: “La Rai continuerà ad ispirarsi a Baudo”. Corona del Presidente della Repubblica Mattarella.

La camera ardente sarà aperta fino alle 20 di oggi e poi domani, martedì 19 agosto, dalle 9 fino alle 12. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale di Baudo. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle 15.30 alle 18:10.