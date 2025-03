Poggio Mirteto, shock a Carnevale: bruciato fantoccio di Giorgia Meloni

il caso

Come da tradizione al “Carnevalone liberato” di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, viene scelto il potente di turno da dare alle fiamme come simbolo di ribellione e satira politica. Per il secondo anno viene incendiato in piazza il fantoccio di Giorgia Meloni, questa volta rappresentata come una Barbie all’interno di una confezione rosa e con il braccio teso nel saluto romano

