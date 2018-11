Dissesto Catania, tributi in bolletta: la ricetta di Pogliese per salvare casse Comune

Catania - Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti affollata in ogni ordine di posto. E non poteva essere altrimenti. L'attesa prima dell'intervento del Sindaco è carica di tensione. Sugli scranni le sigle sindacali e imprenditoriali al gran completo. Il “no” della Corte dei Conti pesa come un macigno e quando il primo cittadino di Catania prende la parola il silenzio è assoluto.

“Catania ha eccezionali potenzialità con il territorio che sta attraversando una fase di interessamento turistico e imprenditoriale eccezionale. Dobbiamo essere all'altezza anche da un punto di vista burocratico-amministrativo. Abbiamo una situazione economica-finanziaria disastrosa ma ci rialzeremo e ci batteremo per non perdere nemmeno un posto di lavoro in questa città. Le forze imprenditoriali, sociali e sindacali devono essere al nostro fianco”. Sulla cabina di regia da più parti richiesta i commenti sono unanimi. Enza Meli, segretaria generale Uil Catania, ha ribadito come “Noi non cerchiamo assistenza, né elemosine ma pari opportunità perché è innegabile che per infrastrutture e occasioni di lavoro siamo stati lasciati indietro rispetto ad altre parti del Paese. Promesse non mantenute e possibilità negate: ieri come oggi! Nessuno-continua-, lontano da qui, pensi che si può spegnere la luce vitale di questa città. Lo diciamo forte e chiaro: nessuno spenga la luce”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Luca Sangiorgio, consigliere comunale e capogruppo di “Salvo Pogliese Sindaco” che ribadisce come “Il Sindaco e l'intera maggioranza ha fatto letteralmente i salti mortali per evitare tutto questo. La città ed i suoi abitanti pagano le scelte discutibili della precedente amministrazione. Oggi i nodi vengono al pettine e tutti noi dobbiamo lavorare in sinergia per fare in modo che Catania rinasca più forte di prima”.

Video di Davide Anastasi