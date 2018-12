Turismo, il ministro Centinaio: «Sicilia sta perdendo un treno che non ripassa»

PALERMO - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, sono stati oggi a Palermo, in Sicindustria, per discutere di "Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia". A margine del convegno, il ministro Centinaio ha parlato di Sicilia e turismo e delle occasioni che l'Isola - ma non solo - sta perdendo per l'incapacità di fare sistema e di proporre una offerta credibile sui mercati.

VIDEO DI MARIA ELENA QUAIOTTI