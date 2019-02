Diciotti, Salvini incassa la fiducia del M5s. E Di Maio esulta: «Questa è la democrazia»

ROMA - Luna piena politica per Matteo Salvini, che - in attesa della decisione della Giunta per l'Immunità - porta all’incasso elettorale della Lega l’effetto domino di due episodi distinti e distanti fra loro: la maggioranza di quasi il 60% di no all’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti, espressa nel voto on line dai militanti del Movimento 5 Stelle, e il grande imbarazzo del Pd per gli arresti domiciliari dei genitori di Renzi. Due vicende totalmente avulse fra loro, ma che nell’immaginario collettivo potrebbero provocare un ulteriore smottamento di consensi a favore di Salvini. Se non altro perchè stravolgono i principali antagonisti della Lega: i grillini, che col salvataggio on line del Ministro dell’Interno rischiano la scissione. E gli esponenti del Pd che dopo il calvario post disfatta delle politiche vedono vanificati tutti i tentativi di far dimenticare Renzi e il cosiddetto Giglio Magico.

Ma a tenere banco nel governo giallo-verde è l'“assoluzione” di Salvini arrivata dalla piattaforma del M5s.«Abbiamo fatto decidere i nostri iscritti - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - , noi lo facciamo da anni. I nostri iscritti decidono e noi portiamo avanti quella linea. Se sul caso Diciotti fosse uscita l’altra linea avrei portato avanti quella perché in M5s lasciamo spazio alla democrazia. Se lo avessero fatto le altre forze politiche ora non starebbero all’opposizione».

Di Maio rassicura tutti poi sulla tenuta della maggioranza: «Il governo va avanti, come tanti italiani ci chiedono. Ad aprile c'è da far partire il reddito di cittadinanza e ci sono da fare tante altre cose».

Salvini dal canto suo ha ringraziato la base grillini per il voto sulla piattaforma Rousseau: «Li ringrazio per la fiducia, ma non è che sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al contrario. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l’ho io non vive con l’ansia», aveva detto ieri sera Matteo Salvini che ha puntualizza: «Per me il governo non era e non è in discussione. Il governo va avanti, punto».