Lungo tre chilometri, largo 60 metri e doppio binario, tutto quello che c’è da sapere sul Ponte sullo Stretto

infrastrutture

Il ponte avrà una campata unica di 3 chilometri, larga 60 metri, con 6 corsie stradali e due binari ferroviari, torri alte 400 metri, altezza sul livello del mare 72 metri. Una volta realizzato, sara’ aperto al traffico di treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno garantendo il collegamento tra la Sicilia e il resto del continente. Prevista una riduzione dei tempi di attraversamento fino ad un’ora per gli autoveicoli e fino a 2 ore per i treni. L’idea di collegare la Sicilia alla Calabria risale addirittura al 1840 ma il progetto definitivo e’ stato approvato solo nel 2023 dal governo Meloni.

