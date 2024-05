Ponte sullo Stretto, il ministro dell’Ambiente Pichetto Frattin: «Si farà, non sono tre mesi a cambiare le cose»

INFRASTRUTTURE

«Non è un ulteriore ritardo, c’è una richiesta da parte della società del Ponte di tre mesi, per rispondere a quelli che sono stati i quesiti e le osservazioni da parte della commissione. E’ un tema di quarant’anni, non sono i tre mesi quelli che lo mettono in discussione». Cosí il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento a Milano, sull’allungamento dei tempi di avvio della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina dopo la richiesta di approfondimenti chiesta alla società Stretto di Messina dal Mase. «E’ solo un elemento di garanzia – ha aggiunto Pichetto Fratin -, di trasparenza e di correttezza della procedura». Rispondendo a chi gli chiedeva se il progetto, dal suo punto di vista, sarebbe andato avanti, Pichetto Fratin ha risposto: «Certamente, è l’obiettivo del governo».

