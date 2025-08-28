Prima lo picchiano e poi lo investono: far west a Bergamo ripreso in un video

il caso

In due accusati di tentato omicidio

Picchiato con un tirapugni, un ombrello e un cartello stradale e poi, quando ha cercato di andarsene, investito con un’auto. Per questa aggressione, avvenuta a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, lo scorso 8 agosto, vittima un 24enne, sono stati accusati di tentato omicidio due giovani di 20 e 18 anni che hanno ricevuto il divieto di avvicinamento a 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini dei carabinieri di Treviglio hanno permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di arrivare ai presunti responsabili. Il pm ha chiesto l’applicazione della misura cautelare, poi accolta dal gip che ha emesso l’ordinanza a carico dei giovani. In ospedale il 24enne è stato curato per lesioni guaribili in 20 giorni.

