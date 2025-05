Primo Maggio, Leo Gassmann apre il Concertone con «Bella ciao»: il video

L'ESIBIZIONE

Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann – mano sul cuore – dà il via alla diretta del Concertone del Primo Maggio su Rai3 e Radio2.

«Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio», ha detto l’artista romano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA