Pulisic e la “Trump Dance” dopo il gol alla Giamaica

calcio

Il milanista a segno nella Nations league americana

Il gol, spettacolare, la corsa gioiosa di prammatica e poi lo stop per una sua particolare interpretazione della ‘Trump dancè. Christian Pulisic, attaccante degli Stati Uniti e del Milan, ha festeggiato la rete segnata contro la Giamaica nella Concacaf Nations League seguendo quella che è diventata la moda del momento tra gli sportivi Usa, imitando i passi di danza, a pugni chiusi, del 78enne presidente eletto durante i suoi comizi sulle note del brano disco Ymca.

Tanti campioni negli ultimi giorni hanno fatto la ‘Trump dancè, alcuni per esprimere il proprio sostegno al leader repubblicano, altri coinvolti in quello che sta diventando un fenomeno virale. Pulisic, ad esempio, ha voluto spiegare che il suo non era «qualcosa di politico, ho visto molte persone farlo e ho pensato fosse divertente».

Il ballo è stato utilizzato negli ultimi giorni da atleti universitari ma anche su diversi campi del campionato di football Nfl. Il giocatore dei San Francisco 49ers Nick Bosa, criticato per essersi schierato dietro un compagno di squadra nel bel mezzo di un’intervista tv indossando un cappellino con la scritta ‘Magà (“Make America Great Again”), è stato uno dei primi a festeggiare così il 10 novembre un’azione riuscita. Lo ha imitato poco dopo un giocatore dei Las Vegas Raiders per un touchdown compiuto contro i Miami Dolphins. La «Trump dance» è penetrata anche sui green del golf, lo sport preferito del presidente eletto: la britannica Charley Hull ha scherzosamente abbozzato il movimento durante il suo duello contro l’americana Nelly Korda in un torneo Lpga in Florida.