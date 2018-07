Ecco le immagini di un pinguino nato prematuro allo zoo di Londra. L'animale è stato salvato dalla clinica veterinaria dello zoo che ha postato questo tenerissimo video in cui il baby pinguino smbra scambiare un pupazzo per la mamma. Rainbow ("Arcobaleno", così è stato chiamato il pinguino), adesso sta bene ed è pronto a tornare tra i suoi simili. Il cucciolo era stato trovato dai custodi dello zoo in un uovo rotto che era stato colpito accidentalmente dai genitori.