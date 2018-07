Milano - Ha avuto paura. Proprio come un bambino. E allora per fargli superare la paura, il suo padrone l'ha preso in braccio e l'ha portato su. E' accaduto in un centro commerciale in provincia di Milano dove uno splendido Golden Retriever di due anni si era rifiutato di salire la scala mobile, forse spaventato dal movimento della scala. Ma una volta in braccio al suo padrone, che si chiama Davide e che lo tiene insieme alla compagna Carmen, la paura è passata e lui è salito.