In fila indiana e sulle strisce pedonali: alt, passano le oche del Segrino

E' strabiliante quello che accade praticamente ogni giorno, da un po' di tempo a questa parte, nei pressi del lido Segrino, in provincia di Como. Un gruppo di oche attraversa ordinatamente, e forse un po' lentamente, la strada e rigorosamente sulle strisce pedonali. E le auto attendono per farle attraversare. L'attraversamento si verifica due volte al giorno e sempre alla stessa ora, così come osservato dai gestori del bar del lido che hanno ripreso l'insolita passeggiata sulle strisce.