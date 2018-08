Barboncino si salva da incendi in Grecia nascondendosi dentro un barbecue

Mati (Grecia) - Per riparasi dalle fiamme si era nascosto in un forno da barbecue in un bosco nell'area di Mati, la cittadina di mare devastata dagli incendi in Grecia lo scorso 23 giugno. E per convincerlo a uscire e fidarsi dei soccorritori, ci sono volute quasi due ore e mezza. Accucciato in fondo al forno e coperto di cenere e polvere, un meticcio di barboncino è stato salvato, insieme al presunto "fratello" che era in condizioni migliori. Entrambi sono stati poi controllati da un veterinario. Come raccontano i media greci, il cane è stato trovato da un volontario che ha poi girato un video diffuso sul web. Al momento non si sa chi sia il proprietario dei due cani. Sono centinaia gli animali feriti salvati nelle zone colpite dai roghi, in particolare a Mati e nella località di Kineta. Secondo un veterinario di Vets Volunteers Action, a una settimana dagli incendi, sono più di 350 quelli trovati nelle due aree.