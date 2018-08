Tra i canoisti, impegnati in un corso in Scozia, guarda chi ti spunta...

Insolita incursione tra alcuni canoisti che stavano facendo un corso di canoa a largo della costa di Stonehaven, in Scozia. Alcuni di loro infatti si sono accorti che tra le pagaie ha fatto la sua comparsa un cucciolo di foca che per nulla impaurito dalla presenza degli sportivi, ha cominciato a muoversi intorno alle loro canoe. I canoisti hanno interrotto la lezione anche per paura di fare male al piccolino. Il video è stato realizzato con lo smartphone dall’istruttore della Stonehaven Paddleboarding, Dave Jacobs.