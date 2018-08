Un micio sta per "affrontare" un altro gatto: arriva Golden Retriever ed ecco cosa accade

Non sempre cane e gatto si azzuffano. Anzi, in qualche caso, il primo interviene per soccorrere il secondo. E' quanto accaduto in Cina dove un golden retriever, intuendo che un gatto stava per scontrarsi con un suo simile, è intervenuto per evitare la "rissa". Il cane infatti prende il gatto per il collare e lo allontana dall'altro micio proprio per evitare che i due potessero litigare, perchè la scena lasciava presagire questo. Il video, postato in prima battuta sul social cinese Weibo, è stato poi ripreso su Twitter da un professore americano di giornalismo, Joe Carter. Il video, in breve tempo, è diventato virale.