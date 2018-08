L' elefante sente troppo caldo: lascia il circo e si "tuffa" in mare

Santa Maria del Cedro (Cosenza) - Troppo caldo. Anche per lui. E quindi quale migliore idea, se non quella di fare un bagnetto nelle belle acque del mare di Santa Maria del Cedro, in Calabria. A fare un "tuffetto" tra bagnanti increduli e incuriositi, un elefante che per l'occasione aveva lasciato il circo installato nelle vicinanze. Nessuno dei circensi evidentemente ha notato la sua fuga e così il possente mammifero si è concesso un bagno rinfrescante diventando, com'era prevedibile, una star dei social.