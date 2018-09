Cuccioli di tigre e iena "rifiutati" da mamma, "adottati" da Golden Retriever

La loro mamma si rifiutava di allattarli, ma per dei cuccioli di tigre e di iena e per un piccolo leoncino, il problema è stato prontamente risolto. Nello zoo di Pechino, in cui si trovano, hanno trovato una mamma, sempre a quattro zampe, ma di una razza animale diversa dalla loro. Un Golden Retriever ha infatti assolto al ruolo, divenendo di fatto la loro "mamma" adottiva. Gioca con loro come fossero i suoi cuccioli. E i gestori dello zoo, meravigliati per una simbiosi così anomala, adesso non escludono di poter continuare a tenerli insieme.