Micio in bici: ciclista lo salva dalla strada e lo porta dentro la sua maglietta

Vedendolo lì, piccolo, solo e affamato non ha potuto fare a meno di accoglierlo. Nell'immediato dentro la sua maglietta. Il soccorso prestato ad un gattino, trovato nella zona dell'aeroporto del Bosforo, è stato prestato da un amorevole ciclista che già altre volte si era occupato di salvare gatti e cani. Özgür Nevres, che lavora al campus della Bosphorus University, è un ciclista appassionato che stava facendo una sessione di allenamento quando ha visto il piccolo micio chiedere aiuto. E lui, in sella alla bici, non sapendo dove metterlo, lo ha infilato dentro la sua maglietta. Il micino, per nulla impaurito, si è goduto la passeggiata, lunga una trentina di chilometri, tirando fuori dalla maglia il suo bel faccino. Nevres si è anche preoccupato di trovare una famiglia che potesse adottarlo. E così è stato.