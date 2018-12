Il cane finisce nel lago ghiacciato, il salvataggio è eroico

Un pompiere della Norton Fire Divison, in Ohio, negli Stati Uniti, è riuscito a salvare un cane intrappolato nelle acque gelide di uno stagno ghiacciato. Dopo aver ricevuto la segnalazione, Dwayne Marty ha indossato una tuta speciale, realizzata appositamente per i salvataggi in acqua gelata ed è riuscito a raggiungere e a portare in salvo l'animale.