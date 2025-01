Ragazzina minaccia il suicidio in metropolitana, il video del salvataggio dei carabinieri

milano

Ha chiamato il 112 dalla stazione della metropolitana Garibaldi di Milano in lacrime, minacciando di togliersi la vita. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano tenendosi in contatto con gli operatori della Centrale Operativa, hanno soccorso una ragazza di 14 anni, l’hanno rassicurata e affidata ai famigliari. È accaduto la mattina del 7 gennaio: il militare della centrale operativa ha trattenuto al telefono la ragazza per oltre otto minuti, in attesa dell’arrivo di due equipaggi inviati sul posto. I carabinieri, arrivati alla banchina della linea 2 della metropolitana in direzione Abbiategrasso, hanno rintracciato la ragazza che stava ancora piangendo, in linea con il militare della centrale. La 14enne, rassicurata e riportata alla calma, è stata poi soccorsa e affidata alla famiglia.

