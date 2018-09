Ragusa, violento temporale fa saltare tombini e si allagano le strade

RAGUSA - Un temporale si è abbattuto stamani in quasi tutta la provincia di Ragusa. Gravi disagi a Modica, Scicli e Ragusa dove a causa delle piogge si sono registrati rallentamenti al traffico. A Modica, inoltre, il fiume di acqua ha trascinato via i cassonetti della spazzatura. In pochi minuti le strade sono diventate un fiume in piena e il livello dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti. A Ragusa, il temporale ha anche fatto saltare alcuni tombini.