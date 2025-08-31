Ramacca, a Domenico Centamore il premio Sturzo

Il riconoscimento

Domenico Centamore, attore scordiense di fama nazionale che ha lavorato in progetti cinematografici e televisivi di grande spessore, primo fra tutti “I cento passi”, e poi “Il Divo”, “La meglio Gioventù”, “Baaria”, “Il capo dei Capi”, “La matassa”, e ora dal 2021, si è affermato in un ruolo che lo ha identificato con un personaggio umile ed estremamente sincero e divertente, Peppe Piccionello nella serie tv Makari, che in autunno tornerà su Rai 1 con la quarta stagione. Anche a lui è stato consegnato a Ramacca il premio Sturzo

