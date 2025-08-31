Ramacca, anche Catena Fiorello tra le eccellenze siciliane

Il premio Luigi Sturzo

Catena Fiorello, sorella dello showman Rosario, premiata come eccellenza siciliana al Premio Luigi Sturzo conferitole a Ramacca.

Catena è una delle voci narrative siciliane e italiane attualmente più importanti. Si è affermata dal 2006 con l’uscita del primo romanzo “Picciridda”, diventato anche film. A breve per Rizzoli il suo nuovo lavoro “Vita e peccati di Maria Sentimento”.

