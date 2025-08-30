Ramacca, il premio Luigi Sturzo a Salvatore Cocina

la cerimonia

Quinta edizione del Premio Luigi Sturzo rivolto alle eccellenze siciliane. Ramacca premia il Dirigente generale della Protezione civile della Regione, siciliana, Salvatore Cocina.

Cocina è figura di riferimento nella pubblica amministrazione, noto per la sua professionalità e dedizione. Ha ricoperto ruoli di responsabilità, affrontando sfide legate alla gestione della sicurezza, delle emergenze e alla promozione di politiche sociali avanzate. Il suo impegno si è esteso anche alla riforma dei servizi pubblici, puntando a migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA