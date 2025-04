Re Carlo, la gaffe dello speaker della Camera: «L’intervento è concluso». Ma lui: «Non ho ancora finito…» (video)

L'INTOPPO

‘La cerimonia è conclusa…’, per una svista dopo un lunghissimo applauso e una standing ovation dell’Aula quando re Carlo cita il giudice Giovanni Falcone scatta al microfono l’annuncio della conclusione dell’evento.Ma il re d’Inghilterra non aveva ancora terminato il suo discorso e sono stati i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i più veloci a rendersene conto e a farlo notare. Senza perdere il suo aplomb, sorridente, Carlo ha ripreso per poi, alla pausa successiva, chiarire: “Non ho ancora finito”. Si è trattato dell’unico mini-intoppo della seduta che si è conclusa tra gli applausi e la citazione dantesca in italiano ‘Uscimmo a riveder le stelle’. ( Camera Tv)

