Referti in ritardo, la 18enne Giorgia virale sul web: «Vogliamo la verità, chi doveva vigilare?»

Lo sfogo

La giovane studentessa ascoltata in consiglio comunale, a Mazara del Vallo, sul caso scandaloso degli esami istologici non consegnati per tempo

È diventato virale sul web, con più di 25mila visualizzazioni a oggi, il video che riprende l’intervento di Giorgia Cristaldi, una studentessa 18enne del liceo scientifico “G.P. Ballatore”, al consiglio comunale aperto a Mazara del Vallo sul tema della sanità, dopo il caso del ritardo negli esami istologici. «Porto la voce di una generazione che è stanca di sentirsi dire che non si può fare, quando in realtà non si vuole fare – ha detto Giorgia Cristaldi – non parlo da politica, sono una giovane cittadina che ama la sua città ed è stanca ad abituarsi a questa agonia. Il diritto alla salute non è un privilegio, è un pilastro della nostra dignità».

Ad ascoltarla i consiglieri comunali, i deputati regionali e il sindaco della città Salvatore Quinci: «Siamo stanchi di vedere chiudere reparti, di ambulanze che non arrivano in tempo. Siamo stanchi di vedere in lacrime mamme nei pronto soccorso. Chi governa resta in silenzio. C’è qualcosa di più grave di abituarsi all’indifferenza? Voi politici non potete ignorare il grido di noi cittadini», ha detto la giovane.Giorgia Cristaldi, componente del comitato “Nuovo vento del sud”, è stata uno dei promotori del sit-in che si è svolto qualche giorno addietro in piazza della Repubblica: «la nostra generazione non si fermerà mai – ha detto -. Mazara vuole sapere la verità, vuole risposte e vuole che ognuno si assuma le proprie responsabilità: chi doveva vigilare? Chi ha girato lo sguardo altrove? Noi non abbiamo paura di alzare la voce».