la trovata

Il Manchester City giocherà un’amichevole contro il Palermo al Barbera (il 9 agosto ore 21, stadio sold out). Per lanciare il match il club inglese ha realizzato un video con protagonisti Aké e Reijnders, in cui l’ex stella del Milan carica i tifosi utilizzando un’espressione tipica del siciliano: «Amunì»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA